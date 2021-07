Incêndio em Santa Maria da Feira combatido por 116 operacionais e cinco meios aéreos

Um incêndio florestal deflagrou, este sábado nas freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, concelho de Santa Maria da Feira, e está a ser combatido por 116 operacionais, com 32 viaturas e cinco meios aéreos.

O alerta do incêndio foi dado pelas 16h50 e segundo fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Aveiro "nenhuma povoação está em risco até ao momento".

Sublinhe-se que Portugal tinha este sábado 47 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve com risco máximo de incêndio.