Receitas do jogo sobem 29% em julho

As receitas do jogo em Macau subiram 29% em julho relativamente ao mês anterior e 528% em termos anuais, de acordo com la Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos. Ao todo arrecadaram 888 milhões de euros.

Junho foi o pior mês do ano, com os casinos a contabilizarem receitas de 690 milhões de euros, num resultado que coincidiu com a descida no número de visitantes.

Também nos primeiros sete meses do ano, os casinos registaram uma subida de 63,9% nas receitas comparativamente a igual período do ano passado, com 57,4 mil milhões de patacas (seis mil milhões de euros) de receitas brutas acumuladas contra 35 mil milhões de patacas (3,6 mil milhões de euros) no mesmo período de 2020.