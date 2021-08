Sondagem: Chega baixa pela primeira vez desde as legislativas

O partido liderado por André Ventura foi o único a registar uma tendência de subida ininterrupta desde as legislativas de Outubro de 2019, mas, 21 meses depois, cai duas décimas na intenção de voto dos portugueses no barómetro da Eurosondagem/Grupo Libertas para o Nascer do SOL.





O Chega regista no barómetro de julho da Eurosondagem/Grupo Libertas uma quebra de 0,2% na intenção de voto dos portugueses, mantendo-se, porém e confortavelmente, como terceira força política nacional, com 8,8%. A particularidade que se destaca é que neste barómetro é a primeira vez desde outubro de 2019 (desde as eleições legislativas) que o partido de André Ventura tem uma quebra na intenção de voto – já que era o único partido que, ao longo de 20 meses, vinha registando sempre uma ligeira subida em relação ao estudo do mês anterior. Saliente-se que, com 8,8%, o Chega tem mais 7,5% do que a votação que garantiu a Ventura um assento de deputado na Assembleia da República.

Neste barómetro, o PS de António Costa volta a reforçar a sua votação e a vantagem sobre o PSD_de Rui Rio, estando agora com 41,1% (mais 4,8% do que nas últimas legislativas, o que, conjugado com a perda de 0,4% dos sociais-democratas em relação a outubro de 2019, garantiria aos socialistas uma maioria absoluta no hemiciclo de S. Bento.

Mais à esquerda, a CDU passa a quarta força política, registando uma significativa subida de 0,7% e beneficiando da queda do BE_(menos 0,4% em relação ao último barómetro). Entre os demais partidos com repreentação parlamentar, destaque para o IL, que sobe 0,8% (para 3,3%) e descola do PAN (2,2%) e do CDS (2,1%).

As eleições na Alemanha são importantes para Portugal?

Sim: 55,3%

Não: 32,6%

Não sabe/não responde: 12,1%

O BCE está a fazer um bom trabalho?

Sim: 52,5%

Não: 32,7%

Não sabe/não responde: 14,8%

A covid-19 vai passar rapidamente?

Sim: 48,1%

Não: 40,3%

Não sabe/não responde: 11,6%

Como vê a atuação do Presidente da República?

Marcelo Rebelo de Sousa: +73,1%

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS: 41,1% (+0,3%)

PSD: 27,3% (0%)

Chega: 8,8% (-0,2%)

CDU: 5,9% (+o,7%)

BE: 4,8% (-0,4%)

I. liberal: 3,3% (+o,8%)

PAN: 2,2% (+0,1%)

CDS: 2,1% (-0,1%)

Outros partidos/brancos e nulos: 4,5% (-1,2%)

Como vê a atuação dos líderes políticos?

António Costa: +46,0%

Rui Rio: +22,5%

André Ventura: +5,2%

Jerónimo de Sousa: +4,8%

Francisco Rodrigues dos Santos: +1,1%

Catarina Martins: -4,2%

Cotrim Figueiredo: -5,5%

Inês Sousa Real: -8,8%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem com para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu, Oeiras Actual (C.M. Oeiras) e Setubalense com o patrocínio do Grupo Libertas de 26 a 29 de Julho de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1303 tentativas de entrevistas e, destas, 278 (21,3%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1025 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,06%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 30 de Julho de 2021.O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa.