Brian May dos Queen diz que Eric Clapton é "maluquinho"

Brian May, disse que Eric Clapton era um dos seus ídolos, mas que isso não o impedia de o considerar “um maluquinho”.

"Eu adoro-o, ele é o meu ídolo, mas pensamos de forma diferente em muitas coisas", afirmou o guitarrista dos Queen, em declarações ao Independent. "Ele acha que dar tiros a animais por divertimento é uma coisa boa, mas nunca deixarei de o respeitar", acrescentou.

Sublinhe-se que Eric Clapton tem sido muito crítico da gestão da pandemia e mesmo da vacinação, tendo dito que só optou por ser inoculado por pressão dos filhos. Recentemente, afirmou mesmo que recusaria dar concertos, onde fosse exigido um certificado covid ao público.

É devido a essa posição de Clapton que Brian May envia alguns recados. "Lamento dizer, mas as pessoas antivacinas são maluquinhas. Há várias provas que demonstram que a vacinação ajuda. No geral, as vacinas têm-se mostrado seguras", disse.

"Haverá sempre efeitos secundários com qualquer droga que tomem, mas andar por aí a dizer que as vacinas fazem parte de um plano para vos matar é para mim uma tremenda maluquice", sublinhou.