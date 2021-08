Lourdes Leon é filha de Madonna, mas faz questão de sublinhar que é muito mais do que isso e que luta pelas suas próprias conquistas, sem depender financeiramente da mãe.

Em entrevista à revista à Vogue, cuja capa de revista protagonizou em conjunto com as modelos Kaia Gerber e Bella Hadid, Lourdes lamentou que as pessoas pensem que vive às custas da cantora.

"As pessoas pensam que sou uma miúda rica e sem talento que teve tudo de mão beijada, mas não sou", afirmou, explicando que foi ela quem pagou as propinas e as outras despesas da faculdade.

A filha da rainha da pop não só quer ser ela própria a travar as suas batalhas e a lutar pelas suas conquistas, como faz questão de se distanciar de uma vida de maior glamour.

Atualmente, Lourdes Leon vive no bairro de Bushwick em Brooklyn, mais afastada do brilho de Manhattan ou Hollywood. "Assim consigo desaparecer numa comunidade criativa poliglota", explicou.