Halle Berry volta a partir costelas durante gravações de filme

Além de ser a protagonista do filme, a atriz irá também estrear-se como realizadora.





Halle Berry revelou que partiu duas costelas no primeiro dia de gravações do filme da Netflix 'Bruised', no qual vai dar vida à lutadora de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês) Jackie Justice.

A revelação foi feita pela atriz, que completa 55 anos este sábado, à revista Entertainment Weekly. Apesar da lesão, Halle Berry, que além de ser a estrela do filme se estreia também como realizadora, recusou-se a interromper a produção.

Eric Brown, que trabalha como coreógrafo de lutas na realização do filme, disse que a lesão da atriz “foi grave”.

“Foi uma lesão meio maluca”, disse Brown. "Mas esta é a intensidade dela ... A Halle é um caso especial. Já trabalhei com toneladas de atores, e quase nenhum deles tem este tipo de ética no trabalho”, acrescentou.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que Halle Berry fratura as costelas, a atriz já tinha partido três costelas, em 2019, nas gravações do filme 'John Wick: Chapter 3 - Parabelo'.

“A fratura ocorreu em costelas diferentes das lesionadas em 'John Wick 3' (…) Quando partes um osso, ele calcifica e fica mais forte. Dificilmente irás fraturar os mesmos ossos duas vezes", explicou a atriz.

Bruised tem estreia marcada na Neflix para novembro deste ano.