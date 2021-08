Internamentos descem e voltam a estar abaixo dos 800. Incidência diminuiu mas Rt aumentou

Os internamentos sofreram uma diminuição pelo segundo dia consecutivo e há agora menos de 800 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses. Tanto Lisboa e Vale do Tejo como o Norte registaram mais de mil novos casos. A incidência no país desceu, mas o Rt voltou a ter um ligeiro aumento.





O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira, revela que, nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.948 novos casos de covid-19 em Portugal e mais 12 mortes associadas à doença, elevando para 993.241 o total acumulado de infetados no país desde o início da pandemia e para 17.514 as vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou um maior número de casos diários, com mais 1.132 contágios, seguindo-se, imediatamente, o Norte, com mais 1.006 casos. No Centro há mais 306 infetados, no Centro 294 e no Alentejo 127. No arquipélago dos Açores foram confirmadas 56 novas infeções e no da Madeira mais 27.

Já os 12 óbitos ocorreram todos em território continental: Quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, três no Alentejo e dois no Algarve.

Segundo o boletim, o número de internamentos sofreu uma descida pelo segundo dia consecutivo e está agora abaixo dos 800 – algo que não acontecia desde o dia 18 de julho. Neste momento, estão hospitalizadas 785 pessoas com covid-19, menos 44 do que no balanço anterior. Nos cuidados intensivos encontram-se 181 doentes, menos cinco do que ontem.

Nas últimas 24 horas, 2.261 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados para 931.808.

Atualmente existem 43.913 casos ativos da doença, mais 675 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 58.114 contactos em vigilância.

O rácio de transmissibilidade (Rt) e a incidência de novos casos foram atualizados, como é habitual à segunda, quarta e sexta-feira.

A incidência nacional desceu de 336,1 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para 236,5 e no continente de 341,4 para 331,6. Já o Rt aumentou ligeiramente, à semelhança da última atualização. Era de 0,93 a nível nacional e no continente e, agora, é de 0,94 em ambos os casos.

Sublinhe-se que, até à passada segunda-feira, o Rt não aumentava desde o dia 9 de julho.