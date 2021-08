Kim Kardashian diz que comparações com Kate Middleton durante a gravidez "destruíram" a sua autoestima

A socialite Kim Kardashian lembrou as críticas de que foi alvo durante a sua primeira gravidez, em 2013, e afirmou que ser constantemente comparada a Kate Middleton – que na altura estava grávida também pela primeira vez – destruiu a sua autoestima.

“Os media foram brutais comigo por ter engordado muito. Colocavam em capas de revistas ‘Kim ou a baleia Shamu: quem vestiu melhor?’. Era muito muito mau”, começou por dizer no podcast ‘We Are Supported By...’, apresentado pela atriz Kristen Bell e Monica Padman.

“Publiquei recentemente no meu Instagram as notícias que encontrei. Comparavam-me com a Kate Middleton, chamavam-lhe de ‘desnutrida’ e a mim de ‘baleia’. Acho que isso hoje não seria aceite, mas destruiu a minha autoestima. Eu passava os dias em casa a chorar”, continuou. De realçar que a primeira filha da também empresária norte-americana, North West, nasceu a 15 de junho de 2013. Já o príncipe George, o primeiro filho de Kate Middleton, nasceu a 22 de julho do mesmo ano.

No podcast, Kim Kardashian contou também como o agora ex-marido, o rapper Kanye West, a ajudou a ultrapassar a situação. “Eu importava-me muito se gostavam de mim ou não... Talvez por estar num relacionamento com o Kanye durante uma década e ele ser completamente o oposto, não quer saber se gostam ou se têm alguma perceção sobre ele, desde que ele fosse sincero consigo mesmo. Isso ensinou-me muito”, confessou.

“Desde que eu seja eu mesma e faça as coisas da forma que eu quero... Só temos uma vida e devemos vivê-la para nós mesmos. Ele ensinou-me a ser mais confiante em mim mesma e, de verdade, a não me preocupar com o que os outros pensam”, rematou.