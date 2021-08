Modalidade 'Casa Aberta' vai ficar disponível por tempo ilimitado para maiores de 16 anos a partir de segunda-feira

Esta modalidade só pode ser utilizada por cidadãos que não tenham a primeira dose da vacina ainda agendada e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses.





A modalidade ‘Casa Aberta’ vai ficar disponível, a partir de segunda-feira, para todas as pessoas com 16 anos ou mais.

Sublinhe-se que a task-force que coordena o processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal tinha decidido disponibilizar esta modalidade para os jovens entre os 16 e os 17 anos apenas durante este fim de semana, mas tomou agora a decisão de alargar a possibilidade a esta faixa etária por tempo ilimitado a partir de segunda-feira.

Em comunicado, a task-force liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo explica que "durante o fim de semana de 14 e 15 de agosto a modalidade 'Casa Aberta' prevista será em exclusivo para os jovens de 16 e 17 anos. A partir de 16 de agosto, inclusive, a modalidade 'Casa Aberta' passará a estar disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos".

Para aceder a esta modalidade é necessário tirar uma senha no dia em que pretende ser vacinado, através do portal https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/ , obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência. O número de senhas disponíveis está condicionado à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

Notícia corrigida pelas 17h06