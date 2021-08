Alentejo e Madeira são as únicas regiões do país com um Rt superior a 1

INSA indica que “todas as regiões do continente apresentam uma tendência decrescente ou estável do número de novos casos”.





O Alentejo e a Madeira são as únicas regiões do país que apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus superior a 1.

De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia, divulgado à sexta-feira, o Rt é de 1,04 na Madeira e de 1,01 no Alentejo. Segue-se o arquipélago dos Açores com um Rt de 0,99, o Centro de 0,99, Lisboa e Vale do Tejo de 0,96, o Algarve 0,94, e o Norte com um Rt de 0,91.

Segundo o INSA, “todas as regiões do continente apresentam uma tendência decrescente ou estável do número de novos casos”.

O Rt situa-se agora nos 0,95, quer a nível nacional, quer quando se considerado apenas o território continental.

O documento indica ainda que “Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 240 e 479,9 por 100 mil habitantes e R(t) inferior 1, ou seja, taxa de notificação muito elevada e com tendência decrescente”.

O Algarve apresenta uma taxa de incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes, as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Açores entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes, e as regiões Centro e Autónoma da Madeira entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes.

Sublinhe-se que a incidência nacional é de 319,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e no continente de 324,6.