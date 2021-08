Portugal supera barreira de um milhão de infetados desde o início da pandemia

Número de internados continua em queda. A maior parte dos novos casos foram registados no Norte, mas a maioria dos óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo.





Portugal superou, este sábado, a barreira de um milhão de infetados desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.571 novos casos de covid-19 e 12 mortes associadas à doença, elevando para 1.001.118 o total de casos confirmados no país desde março de 2020 e para 17.549 as vítimas mortais.

O Norte foi a região que registou um maior número de casos diários, com mais 915 contágios, seguindo-se, imediatamente, Lisboa e Vale do Tejo, com mais 901 casos. No Algarve há mais 286 infetados, no Centro 281 e no Alentejo 118. No arquipélago da Madeira foram confirmadas 41 novas infeções e no dos Açores mais 29.

Dos 12 óbitos, sete ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, um no Centro e um nos Açores.

Segundo o boletim, o número de internamentos voltou a registar uma descida pelo quinto dia consecutivo. Neste momento, estão hospitalizadas 727 pessoas com covid-19, menos cinco do que no balanço anterior. Nos cuidados intensivos encontram-se 161 doentes, menos um do que ontem.

Nas últimas 24 horas, 2.821 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados para 939.376.

Atualmente existem 44.193 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 56.385 contactos em vigilância.

O rácio de transmissibilidade (Rt) e a incidência de novos casos foram atualizados ontem, sexta-feira. A incidência é de 319,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e no continente de 324,6. O Rt situa-se nos 0,95, quer a nível nacional, quer quando se considera apenas o território continental.