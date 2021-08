Relacionamento de Phoebe Dynevor e Pete Davidson chega ao fim

A relação amorosa entre a atriz inglesa Phoebe Dynevor e o comediante norte-americano Pete Davidson terá chegado ao fim, avança o jornal britânico Metro.

O casal namorava há cerca de seis meses e a separação terá sido causada pelos compromissos profissionais da atriz, que dá vida a Daphne na série Bridgerton. “O romance entre o Pete e a Phoebe foi um autêntico furacão e ambos estavam totalmente comprometidos. Mas com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais claro que era difícil fazer com que resultasse”, contou uma fonte ao jornal.

“A Phoebe teve de voltar para o Reino Unido para gravar Bridgerton”, acrescentou. Já Pete Davidson teve de ficar nos Estados Unidos a gravar o programa Saturday Night Live e o filme Meet Cute.