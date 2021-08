Selma Blair revela que a sua esclerose múltipla entrou em remissão

Selma Blair revelou, na segunda-feira, que a esclerose múltipla da qual sofre entrou em remissão. A atriz norte-americana foi diagnosticada com a doença autoimune em 2018, quando tinha 46 anos.

“O meu prognóstico é ótimo. Estou em remissão. As células estaminais colocaram-me em remissão. Demorou cerca de um ano de tratamento com células estaminais até as inflamações e lesões abrandarem”, contou à revista People.

A atriz, agora com 49 anos, tem partilhado a sua batalha contra a doença sem cura nas redes sociais. À revista revelou ainda que o apoio dos amigos e familiares foram “determinantes” para a sua recuperação e que a doença mudou a sua perspetiva sobre a vida.

“As pessoas cuidaram muito bem de mim. Eu nunca gostei muito da vida. E agora gosto – estranho, não é? Eu estava com medo e de repente encontro uma identidade e segurança dentro de mim. Estou a ter o melhor momento da minha vida”, disse.

Selma Blair, conhecida por filmes como ‘Legalmente Loira’ e ‘Requiem de Brown’, está a desenvolver um documentário sobre a sua vida, onde mostra a luta contra a esclerose múltipla e revela que os médicos a aconselharam a preparar os detalhes para a sua morte.