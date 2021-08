Jovem de 21 anos salvo por civis com desfibrilhador instalado na rua em Albufeira

Um jovem de 21 anos que estava a passar férias em Albufeira sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi salvo por civis com um desfibrilhador instalado na via pública pelo município. Segundo a Câmara Municipal de Albufeira, o incidente ocorreu no passado sábado, quando o jovem se encontrava numa piscina particular.

“O jovem, natural de Famões (Odivelas), encontrava-se numa piscina particular em Santa Eulália, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Civis presentes iniciaram manobras de reanimação, recolheram e usaram o DAE [Desfibrilhadores Automáticos Externos] da respetiva zona, e acionaram o 112”, lê-se em comunicado.

O município começou a instalar os desfibrilhadores em 2018 e atualmente soma 23 equipamentos fixos e nove móveis, em viaturas dos Bombeiros, Proteção Civil, Polícia Municipal e GNR. “Esta foi a primeira vez que um equipamento DAE foi usado com sucesso por civis numa situação concreta, tendo assim assegurado a vida a este turista” e “serviços de Saúde do Município acreditam que foi um passo importante para desenvolver a confiança das pessoas quanto ao uso dos DAE’s e, acima de tudo, por ter garantido a vida a este jovem de Odivelas”, acrescenta a nota.

Os equipamentos estão instalados em cabines especialmente preparadas para o efeito e sinalizadas, junto a edifícios âncora, nomeadamente, algumas estruturas municipais, e em locais com grande afluência de pessoas.