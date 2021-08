William e Kate Middleton falam sobre "momento difícil" após a morte do príncipe Philip

O príncipe William e Kate Middleton admitiram passar por um “momento difícil” após a morte do príncipe Philip. Numa carta de agradecimento por todas as condolências enviadas, os duques de Cambridge afirmam ainda “sentir a falta do avô e bisavô muito adorado”.

“O duque e a duquesa de Cambridge agradecem as vossas amáveis palavras após a morte do duque de Edimburgo”, começa por dizer a carta.

“As Suas Altezas Reais ficaram incrivelmente comovidas com todas as atenciosas mensagens que receberam nas últimas semanas. Todos sentem a falta do seu avô e bisavô muito adorado, mas as vossas mensagens proporcionaram um grande consolo neste momento difícil”, acrescenta.

A carta foi endereçada a todos os constituintes que enviaram mensagens de condolências aos duques de Cambridge e foi tornada pública pelo blog Gert’s Royal Replies, que destaca o acabamento “mais brilhante e robusto” do que outros cartões enviados pela realeza e as bordas pretas: “uma antiga tradição da era vitoriana” para simbolizar o luto.

A carta mostra ainda uma fotografia do duque de Edimburgo captada em 2012, durante o Desfile das Forças Armadas do Jubileu de Diamante da Rainha Isabel II no Castelo de Windsor. Recorde-se que o duque de Edimburgo morreu em abril deste ano, aos 99 anos.