Casamento de Kelly Clarkson terminou porque Brandon Blackstock tinha "ciúmes" do seu sucesso

Um ano depois de se separarem, Kelly Clarkson e Brandon Blackstock continuam a discutir o divórcio nos tribunais. Uma fonte revelou agora à revista US Weekly que a relação do ex-casal já não estava bem há algum tempo e que a separação terá sido o resultado dos “ciúmes” de Brandon Blackstock pelo sucesso da cantora.

“Ela era quem recebia mais, com um talk show de sucesso e era a estrela do The Voice. O Brandon estava extremamente ciumento e fez questão de mostrar-lhe isso”, disse.

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock estava casados desde 2013 e separaram-se em junho de 2020. Desde então, o divórcio é já um processo milionário, com gastos de milhões.

“Finalmente ela pode desfrutar do seu sucesso sem se sentir envergonhada”, acrescentou a mesma fonte.

Sublinhe-se que o ex-casal teve dois filhos em comum, River, de sete anos, e Remington, de cinco. Brandon é ainda pai de mais duas crianças, frutos de um casamento com Melissa Ashworth.