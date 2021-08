D. Maria II tem novo diretor

O encenador, ator e dramaturgo Pedro Penim vai ser o próximo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, substituindo Tiago Rodrigues, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Cultura.

«O trabalho de Pedro Penim – que se estende à programação, à tradução, ao ensino e à atividade conferencista – foi já apresentado em diversos festivais e temporadas por todo o território português bem como em diversos países da Europa, América do Sul, Ásia e Médio Oriente», diz a nota enviada às redações no começo da tarde da passada quarta-feira. No mesmo comunicado o Governo deixa ainda um agradecimento a Tiago Rodrigues: «Ao diretor artístico cessante, o Governo agradece o trabalho desenvolvido no Teatro Nacional Dona Maria II ao longo dos últimos 6 anos».

Tiago Rodrigues vai dirigir o Festival d’Avignon (um dos mais importantes eventos de teatro do mundo) a partir de 2023. O encenador, ator e autor português foi escolhido como o próximo diretor deste encontro de teatro e artes performativas à escala global, sucedendo a Olivier Py, cujo mandato termina no próximo verão.

Penim disse receber «com confiança, grande satisfação e honra esta nomeação da Senhora Ministra da Cultura para dirigir artisticamente o Teatro Nacional D. Maria II, um organismo dinâmico com uma missão consagrada».