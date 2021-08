Kanye West vai recriar casa onde cresceu em pleno palco

Kanye Kest é conhecido por ter cenários nos concertos bastantes criativos e “fora da caixa”. O próximo espetáculo que ele está a preparar em Chicago não será exceção. O cantor está a recriar a sua casa de infância em pleno palco num estádio.

A construção da casa está a circular as redes sociais e, segundo o TMZ, já há suspeitas de que seja a sua habitação em Chicago, visto que o rapper partilhou uma fotografia da mesma no seu Instagram, rede social onde West tem divulgado apenas conteúdo relacionado com o álbum que irá lançar.

Kanye is rebuilding his Chicago home in the stadium. pic.twitter.com/7G6OLuPeta — West Sub Ever (@WestSubEver) August 23, 2021

O concerto será na cidade de Chicago onde nasceu e foi criado pela sua mãe já falecida Donda, que foi homenageada pelo filho, ao escolher o nome da progenitora para o título do próximo álbum.

No ano passado, Kanye West adquiriu esta casa por 225 mil dólares.