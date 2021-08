Dentes de Tom Cruise caíram durante jantar com jornalista: "Foi desconfortável"

Todos temos momentos embaraçosos que gostaríamos de apagar como que por magia e Tom Cruise não é exceção. O ator viveu um momento insólito durante uma conversa com um jornalista e, embora tenha pedido segredo, a história foi agora revelada.

Col Allan, ex-editor-chefe do New York Post’, revelou a história constrangedora no quarto episódio da série documental 'Gossip'. Tom Cruise tinha acabado de se mudar para Nova Iorque com Katie Holmes, quando convidou o jornalista para um jantar.

“Eles compraram uma casa, queriam um pouco de privacidade e estavam preocupados com o Page Six”, começou por contar, referindo-se ao site norte-americano que escreve sobre celebridades e que é detido pelo mesmo grupo do New York Post. “Então, o Tom queria tomar uma bebida comigo e falar sobre as suas expectativas”, acrescentou.

Allan recordou que o ator pediu uma garrafa de vinho e que isso o surpreendeu. “Ele mandou vir uma garrafa de vinho tinto, o que achei surpreendente porque ele é da Cientologia e normalmente não bebem”.

Foi então que acontecer algo embaraçoso. “Estávamos a beber e a conversar e, nesse momento, quando vi, os seus dentes da frente caíram sobre a toalha de mesa mesmo à minha frente”, revelou o jornalista, admitindo que se sentiu constrangido.

“Quero dizer, este é um rosto que está em cartazes por todo o mundo, um homem bonito e lá estão os seus dentes da frente [caídos]”, recordou.

Tom Cruise justificou o sucedido dizendo que, sem querer, tinha sido atingido nos dentes durante uma brincadeira com os seus filhos Isabel e Connor, frutos do casamento com Nicole Kidman.

O ator olhou em volta, voltou a colocar os dentes, e implorou a Allan para que mantivesse o sucedido em segredo.

“Foi um momento desconfortável”,disse. “Então, esta história nunca foi publicada até hoje”, rematou.

Recorde-se que Tom Cruise foi casado com Katie Holmes entre 2006 e 2012 e tiveram uma filha juntos, Suri, de 15 anos. Antes, o ator esteve casado com Mimi Rogers, entre 1987 e 1990, e com Nciole Kidman, entre 1990 e 2011, com quem teve dois filhos, Isabella, de 28 anos, e Connor, de 26.