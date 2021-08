Após controvérsia, Selena Gomez esclarece: "Estou mais do que orgulhosa do trabalho que fiz na Disney"

A cantora assinou um contrato com a empresa em 2002, quando tinha apenas 10 anos.





A atriz e cantora Selena Gomez viu-se envolvida numa polémica, após comentar o seu passado no Disney Channel. Em declarações aos jornalistas, a ‘Alex Russo’ da série ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ afirmou que assinou com a Disney “quando era muito nova e não sabia o que estava a fazer”.

"Assinei pela Disney quando era muito nova e não sabia o que estava a fazer. O nível de sofisticação do material era a razão pela qual queria fazer aquilo. Era apenas uma miúda e não sabia porque é que estava a fazê-lo", disse.

Agora, em entrevista ao RadioTimes, decidiu esclarecer que está “mais do que orgulhosa do seu trabalho” na Disney. De realçar que a cantora assinou um contrato com a empresa em 2002, quando tinha apenas 10 anos.

"E já agora, estou mais do que orgulhosa do trabalho que fiz na Disney. De certa forma moldou-me para ser quem sou", frisou.