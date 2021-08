Homem encontrado morto num poço em Castelo Branco

Um homem foi, esta quinta-feira, retirado morto de um poço em Tinalhas, concelho de Castelo Branco.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, citada pela agência Lusa, “o homem com idade entre os 40 e os 50 anos, foi encontrado por um popular que andava a trabalhar nas proximidades”.

O alerta foi dado pelas 17h51.

De acordo com a mesma fonte, o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER de Castelo Branco. No local estiveram ainda a GNR, os bombeiros de Castelo Branco e psicólogos do INEM.