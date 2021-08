Jorge Sampaio hospitalizado após dificuldades respiratórias

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio, de 81 anos, encontra-se hospitalizado devido a dificuldades respiratórias.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte do gabinete do antigo chefe de Estado, Jorge Sampaio foi internado no Algarve, onde se encontrava de férias, após sentir dificuldades respiratórias, e na manhã desta sexta-feira foi transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, Sampaio foi transferido para Lisboa devido ao “seu historial de doente cardíaco” estando, por isso, a ser acompanhado no hospital onde habitualmente é seguido.