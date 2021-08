Autoridades dispersam ajuntamentos com cerca de 500 pessoas na Figueira da Foz

A Polícia Marítima da Figueira da Foz e a Polícia de Segurança Pública (PSP) puseram fim, durante a madrugada desta sexta-feira, a dois ajuntamentos com um total de cerca de 500 pessoas, na Praça do Forte e na praia da Claridade.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que o primeiro ajuntamento, realizado na Praça do Forte, foi detetado pelas 2h. “Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, em colaboração com a PSP, detetaram vários grupos, num total de cerca de 200 pessoas, que se encontravam a causar algum ruído e a consumir bebidas alcoólicas na Praça do Forte”, lê-se.

As autoridades deram indicações para que as pessoas abandonassem o local, ordens essas “que foram acatadas”.

Pelas 5h30, foi detetado outro ajuntamento, “com cerca de 300 pessoas, a consumir bebidas alcoólicas na praia da Claridade, tendo dado indicações para que as mesmas abandonassem o local, indicações que foram acatadas pelas pessoas”.

No decorrer das ações, foram elaborados 11 autos de notícia.

Nestas ações estiveram empenhados seis elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, apoiados por três viaturas.