Kevan Chandler. "Quem tem uma limitação precisa de pessoas para crescer e florescer"

Aviões que voam com elásticos. Ainda se lembra? Dois pedaços finos de madeira - um cortado de maneira a parecer uma fuselagem e o outro em forma de duas asas. As peças encaixavam e depois colávamos um conjunto de rodas finas à barriga do dispositivo improvisado. Com uma hélice de plástico colada ao nariz e um elástico enrolado até onde fosse possível, preso entre um ponto fixo na parte de trás e a hélice à frente, que quando se soltava fazia o avião voar e era a alegria de qualquer criança. O brinquedo voava por onde calhava e nós perseguíamo-lo despreocupadamente, começa por recordar Kevan Chandler, de 35 anos, numa espécie de ode à infância, na sua obra A amizade leva-nos mais longe.

Certo dia, o pai tirou-o da cadeira de rodas, pegou nele ao colo e a então criança percebeu que faria uma das coisas que mais desejara: pôr um avião a voar. Aos 35 anos, e a viver com uma doença neuromuscular rara desde que nasceu, Kevan acredita que ainda tem muito para fazer e, através da fundação da organização sem fins lucrativos We Carry Kevan, procura definir o conceito de acessibilidade. No verão de 2016, Kevan e os seus amigos fizeram uma viagem pela Europa. Deixando a sua cadeira de rodas em casa, foi carregado pelos seis companheiros, numa mochila especialmente projetada para ele, adaptada a partir de uma destinada a crianças. Décadas depois de lançar um avião com o pai e tê-lo visto voar com «força, livre», como explica no livro, também ele se tornou mais livre com a ajuda dos seis rapazes que o acompanharam.

