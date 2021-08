Vocalista dos Rammstein detido na Rússia

O cantor, de 58 anos, estava a preparar-se para uma atuação a solo no festival Maklarin For Homeland, quando foi surpreendido pelas autoridades.





Till Lidemann, vocalista da banda alemã Rammstein, foi detido na Rússia, na passada sexta-feira.

O cantor, de 58 anos, estava a preparar-se para uma atuação a solo no festival Maklarin For Homeland, quando foi surpreendido pelas autoridades.

De acordo com a imprensa internacional, a detenção está relacionada com a organização do festival, que desrespeita as normas em vigor contra a covid-19.