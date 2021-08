Encontros, desencontros e reencontros

O mês de agosto faz-se de separações e encontros. Enquanto a princesa Leonor de Espanha se afasta dos pais para prosseguir os estudos no País de Gales, a família principesca do Mónaco pôde finalmente voltar a reunir-se, depois da doença de Charlene.





Leonor vai estudar para o Reino Unido

Leonor, filha do Rei Filipe VI de Espanha e da Rainha Letizia, vai mudar-se para o País de Gales. A princesa de 15 anos dará entrada no UWC Atlantic College, num programa do International Baccalaureate. Será a primeira vez que a princesa estará a viver longe dos pais. Instalado num castelo do século XII (a biblioteca parece saída de um filme de Harry Potter), o UWC oferece condições ideais para estudar e encontra-se rodeado por paisagens idílicas. A propina anual ronda os 80 mil euros.

Reencontro emotivo

Ao fim de mais de três meses, a princesa Charlene do Mónaco pôde finalmente reencontrar o marido e os dois filhos, os gémeos Jacques e Gabriella. «Estou tão feliz por ter a minha família de novo comigo», escreveu nas redes sociais Charlene, que descobriu que a filha, de seis anos, tentou cortar o cabelo si própria. As fotografias partilhadas mostram que também a mãe optou por um corte de cabelo curto com franja.

Natural do Zimbabué, a princesa de 43 anos foi para a África do Sul em maio, para participar numa campanha de proteção dos rinocerontes. Entretanto, contraiu uma infeção grave da garganta, nariz e ouvidos que a impediu de regressar e obrigou a uma delicada intervenção cirúrgica que se prolongou por quatro horas. Estes meses em que Charlene e Alberto estiveram afastados levaram a imprensa internacional a interrogar-se sobre uma possível separação do casal.

O piquenique da Rainha

A Rainha Isabel II encontra-se em Balmoral, o retiro na Escócia onde tradicionalmente passa as férias de verão. Grande amante da natureza, na segunda-feira a monarca terá levado as suas netas – Savannah, Isla, Mia e Lena – para um piquenique num sítio que lhe diz muito.

Situado a cerca de 15 km de Balmoral, Glen Muick é uma das paragens onde Isabel gostava de relaxar na companhia do Príncipe Filipe. Nas vésperas do funeral do marido, o Palácio de Buckingham partilhou uma fotografia do casal precisamente naquele local. Não é certo se, antes da refeição ao ar livre, a Rainha terá tomado o gin da praxe.

História no pulso

Uma pulseira que pertenceu à princesa Margarida (1930-2002), irmã mais nova da Rainha Isabel II, vai a leilão no dia 14 de setembro. Criada pela Cartier por volta de 1925, a joia é composta por duas fiadas de pérolas japonesas e brilhantes. O fecho ostenta a letra M debaixo de uma coroa. A pulseira parece no retrato que o famoso fotógrafo de celebridades Cecil Beaton fez da princesa no seu 19.º aniversário, e vai à praça por um valor entre 35 mil e 45 mil euros.

Liechtenstein chora princesa Maria

As bandeiras no Castelo de Vaduz, a residência oficial dos príncipes do Liechtenstein, foram colocadas a meia haste no passado sábado. Depois de ter sofrido um ataque cardíaco na quarta-feira, a princesa Maria não resistiu, acabando por falecer no hospital. Tinha 81 anos. Nascida em Abril de 1940 em Praga, casou com o príncipe Hans-Adam II, seu primo afastado, em 1967. O casal teve quatro filhos – e quinze netos. Entre 1985 e 2015, Maria foi presidente da Cruz Vermelha do Liechtenstein.