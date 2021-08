Efemérides de 31 de agosto

1808 Em Sintra, Junot (1771-1813) capitulou há 213 anos perante as tropas britânicas que aqui apoiavam a Coroa portuguesa (entretanto fugida para o Brasil, e encabeçada por D. Maria I e o regente seu filho e futuro D. João VI).

1939 A Alemanha nazi iniciou há 82 anos a II Guerra Mundial, forjando um ataque de bandeira falsa na estação de rádio Gleiwitz, criando uma desculpa para atacar a Polónia no dia seguinte.

1848 No âmbito das Revoluções de 1848 (ou Primavera dos Povos) na Europa Central, na Áustria, a Assembleia Constituinte, após suprimir a dependência dos camponeses relativamente aos senhores, declarou há 173 anos livres as suas propriedades territoriais.

1901 Os primeiros carros elétricos de Lisboa começaram a circular há 120 anos, na linha Cais do Sodré-Algés, por iniciativa da empresa então britânica Companhia dos Carris de Ferro de Lisboa (Carris), que era uma das concessionárias do transporte cavalar na cidade.

1980 Foi criado há 40 anos o Sindicato polaco Solidariedade, em Gdansk, com o qual Lech Walesa (n.1943, Presidente entre 1990-95) conduziu o País a uma democracia pós-soviética (hoje posta em causa por movimentos fascistas internos, muito parecidos nos métodos antidemocráticos com os velhos comunistas, e que devem detestar Walesa e toda a sua democracia).

1992 A Alta Autoridade contra a Corrupção, criada em 1983 pelo Governo do Bloco Central (Mário Soares-Mota Pinto), tendo como responsável Costa Braz (1983-93, militar de Abril, 1934-2019), e que passou para o âmbito do Parlamento em 1986 (já extinto o Bloco Central) para ser eleita por uma maioria de 2/3 dos deputados, foi extinta há 29 anos, no último mandato governamental de Cavaco Silva.

1997 Teve lugar há 24 anos o trágico acidente em que morreu Diana de Gales, juntamente com o seu namorado árabe (filho do então dono do Harrods), criando comoção em todo o mundo, e um grande embaraço à Família Real britânica

2003 A Holanda converteu-se há 18 anos no primeiro país do mundo que distribuiu haxixe (um derivado da marijuana) nas farmácias, com fins terapêuticos.

2014 O então Presidente da República (2006-16) Cavaco Silva (n.1939) requereu há 7 anos ao TC a fiscalização preventiva da constitucionalidade dos diplomas sobre a nova fórmula dos cortes salariais e da contribuição de sustentabilidade.

2016 A ex-Presidente brasileira com mandato suspenso, Dilma Rousseff, perdeu o mandato presidencial há 5 anos depois de uma votação no Senado (câmara alta parlamentar) em Brasília, embora sem nunca terem sido encontradas razões judiciais contra ela, ao contrário do que tem sucedido com os seus detractores.

2020 Segundo dados de há um ano da Johns Hopkins, os casos de COVID-19 nos EUA em 2020 passavam então de 6 milhões, com 183.300 mortes, com Califórnia (699.000), Flórida (619.000) registando o máximo.