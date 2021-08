Moratórias caem e atingem 36,8 mil milhões em julho

O montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,8 mil milhões de euros, menos 0,7 mil milhões do que em junho. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP).

"No final de julho de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,8 mil milhões de euros, menos 0,7 mil milhões do que em junho", pode ler-se no comunicado do BdP.

"Esta variação resulta do decréscimo tanto dos empréstimos concedidos a particulares como a sociedades não financeiras, que diminuíram 0,2 e 0,5 mil milhões de euros, respetivamente. Os empréstimos das sociedades não financeiras em moratória decresceram em todos os setores de atividade, totalizando, no final dejulho, 21,8 mil milhões de euros", explica o supervisor.

