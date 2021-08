Ex de Kourtney Kardashian vê divulgada mensagem privada na qual critica socialite e Travis Barker

Kourtney Kardashian reencontrou o amor ao lado de Travis Barker, mas Scott Disick, ex-companheiro e pai dos filhos da socialite, parece não estar a lidar bem com o relacionamento.

O casal tem estado a passar umas férias românticas em Itália e têm sido partilhados vários momentos da viagem nas redes sociais e na imprensa internacional. Scott Disick parece não gostar do clima de romance entre a ex-companheira e o baterista dos Blink-182 e partilhou a sua opinião com um ex-namorado de Kourtney Kardashian, o modelo Younes Bendjima, através de uma mensagem privada.

Indignado com as palavras de Scott Disick, Bendjima divulgou a mensagem que recebeu para criticar as “duas caras” do empresário.

“Esta miúda está bem? Mano, o que é isto? No meio de Itália”, escreveu Disick na mensagem privada enviada a Bendjima, juntamente com uma foto de Kourtney Kardashian e Travis Barker.

O modelo não gostou e tornou pública a mensagem. “Mantém a mesma energia que tens comigo publicamente no privado (…) Não podia ter perdido esta. Ele está a brincar há muito tempo. Cansei-me de ficar quieto e de ser um rapaz simpático”, escreveu ao divulgar o sucedido.

Mas Bendjima, que namorou com a socialite de 2016 a 2019, mostrou ainda que a idade nem sempre é sinónimo de maturidade. O modelo, que é dez anos mais novo do que Disick, respondeu ao empresário desejando a felicidade da ex-namorada.