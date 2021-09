Em risco muito elevado – com entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes – há 27 concelhos.





Há seis concelhos em risco extremamente elevado de covid-19 em Portugal, menos um do que na semana passada, segundo revela o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta sexta-feira divulgado.

Marvão continua a ser o concelho com maior incidência: 2.246 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Segue-se Albufeira (1.128), Fronteira (1.432), Lagos (1.163), Montalegre (1.002) e Ribeira de Pena (1.436). De sublinhar que um concelho é considerado de risco extremamente elevado quando tem mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Em risco muito elevado – com entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes – há 27 concelhos. São eles: Arouca (611), Amares (757), Barcelos (513), Beja (747), Belmonte (486), Boticas (812), Braga (528), Campo Maior (590), Carregal do Sal (483), Castro Verde (566), Covilhã (571), Esposende (506), Fafe (566), Faro (559), Lagoa (536), Leiria (494), Loulé (627), Moura (728), Mourão (699), Pombal (525), Portimão (862), Póvoa de Lanhoso (517), Sabrosa (714), Sousel (624), Vila do Bispo (719), Vila Pouca de Aguiar (742) e Vila Verde (765).

Por outro lado, há 10 concelhos sem qualquer caso de infeção do vírus SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias. A lista é composta por Alvaiázere, Calheta, Avis, Lajes das Flores, Madalena, Mora, Santa Cruz das Flores, Tabuaço, Vila de Rei e Vila do Porto.