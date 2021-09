Funeral de Igor Sampaio realiza-se este domingo no Cemitério dos Prazeres

O velório do ator de 76 anos irá começar a partir das 10h na Igreja do Santo Condestável e o funeral às 14h.





O velório de Igor Sampaio vai realizar-se este domingo a partir das 10h na Igreja de Santo Condestável, em Lisboa, e o funeral após as 14h, no Cemitério dos Prazeres.

O funeral do ator, que ficará sepultado no talhão dos artistas, é precedido de uma missa de corpo presente e será também realizada naquela igreja em Campo de Ourique, indica uma fonte da Casa do Artista à agência Lusa.

A ministra da Cultura lamentou, este sábado, a morte de Igor Sampaio, considerando-o um "exemplo discreto, de dedicação incondicional à arte e ao público" num caminho profissional traçado "pela busca apaixonada daquela verdade natural que qualquer ator persegue".

Graça Fonseca, em comunicado, manifestou o “seu mais profundo pesar” pela morte do “dedicado ator, cenógrafo e figurinista”, que trabalhou “pela busca apaixonada do espanto, do riso, da inquietação e da superação” numa constante “presença assídua e versátil nos palcos dos teatros e na ficção televisiva”.

João Luís Duarte Ferreira, conhecido por Igor Sampaio, estava internado há vários dias, no Hospital de São José, em Lisboa, na sequência de um acidente vascular cerebral sofrido no dia 30 de agosto. Tinha 76 anos.

Nascido a 29 de dezembro de 1944, em Ponta Delgada, Igor Sampaio deu os primeiros passos profissionais em 1967. Deu vida a dezenas de personagens em peças de teatro e na televisão. Atualmente, integrava o elenco da telenovela ‘Mulheres’ da TVI.