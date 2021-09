Charlene do Mónaco está a recuperar após recaída devido a infeção grave nos ouvidos, garganta e nariz

A mulher do príncipe Alberto do Mónaco está internada no Netcare Alberlito Hospital, na África do Sul.





A princesa Charlene do Mónaco já está a recuperar depois de ter sido hospitalizada na África do Sul, na quarta-feira à noite, dia 1 de setembro, devido ao agravamento da infeção grave que contraíu em maio.

"Na noite de 1 de setembro, sua alteza real, princesa Charlene do Mónaco, foi levada para o hospital depois de ficar doente devido a complicações de uma grave infeção", anuncia o palácio num comunicado divulgado pela revista People, um dia depois do príncipe Alberto ter dito à mesma fonte que a mulher já estaria a preparar-se para regressar a casa, antes do previsto.

"Sua majestade está a ser atentamente seguida pela equipa médica que diz que a sua situação está estável", indica a nota. A mulher do príncipe Alberto do Mónaco está internada no Netcare Alberlito Hospital, na África do Sul, devido a uma infeção nos ouvidos, nariz e garganta.

Charlene do Mónaco, de 42 anos, voltou para os braços do marido e dos filhos gémeos Jacques e Gabriella, no final do mês de agosto, depois de três meses a sofrer de uma infeção grave que contraíu na África do Sul, durante uma campanha de proteção de rinocerontes, tendo sido operada de urgência naquele país.