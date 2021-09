Popularidade de príncipe Harry e Meghan Markle no Reino Unido em queda, revela estudo

Príncipe Harry e Meghan Markle atingiram um novo patamar da sua popularidade. Grande parte da população britânica deixou de gostar do casal que se afastou da realeza.

Segundo uma análise estatística, realizada por uma empresa britânica YouGov, que questionou 1.667 adultos do Reino Unido, Meghan e Harry deixaram de ser apreciados pelos britânicos desde abril e continuam a perder fãs.

Cerca de 65% dos inquiridos disse que não gosta da atriz, enquanto 26% continua a apoiar a duquesa de Sussex.

Já Harry também não tem caído em graça, visto que 59% já não concorda com as atitudes do príncipe face aos 34% que continuou do lado do filho mais novo da princesa Diana.

O YouGov afirmou que a queda de popularidade do casal deve-se à sua entrevista com Oprah Winfrey, bem como as respostas sobre a pandemia de covid-19 e a situação vivida no Afeganistão.

Embora Harry e Meghan sejam mal vistos pelo Reino Unido, o príncipe André tem de longe a maior taxa de desaprovação de qualquer membro da realeza, tendo 83% dos inquiridos a não gostar dele e 6% a aceitá-lo.

Por outro lado, a Rainha Isabel II é a figura real mais adorada pelos britânicos, com 80% das pessoas a segui-la.