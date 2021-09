Ex-fuzileiro mata quatro pessoas a tiro, incluindo um bebé de 3 meses

Um antigo militar norte-americano, de 33 anos, alvejou mortalmente quatro pessoas da mesma família, incluindo um bebé de três meses, numa área residencial do condado de Folk na Florida, nos EUA.

Além do bebé, as vítimas mortais são um homem de 40 anos, uma mulher de 33 - pais da criança – e outra mulher de 62 anos, que seria avó do bebé.

As informações foram dadas pelo xerife do condado, Grady Judd, que acrescentou que nenhuma das vítimas teria qualquer relação conhecida com o homicida, que se entregou às autoridades depois da intensa troca de tiros que também deixou uma criança de 11 anos gravemente ferida.

O ex-fuzileiro serviu no Iraque e no Afeganistão e atualmente trabalhava como segurança.

Os motivos do ataque ainda não são conhecidos, sabe-se apenas que o atirador não tinha antecedentes criminais.