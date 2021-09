Português entre os 41 mortos em incêndio numa prisão na Indonésia

Pelo menos 41 reclusos morreram e 80 ficaram feridos num incêndio na superlotada prisão de Tangerang, nos arredores de Jacarta na Indonésia.

Entre as vítimas mortais há reclusos estrangeiros, nomeadamente de Portugal e África do Sul, avança a BBC.

O incêndio deflagrou nas primeiras horas da manhã no bloco C da prisão, onde se encontram condenados por dependência e tráfico de droga.

Na altura do acidente, pelo menos 122 pessoas estavam encarceradas no local, sendo que o bloco tem apenas capacidade para 40 detidos.

A causa do fogo ainda está a ser investigada, mas as diligências preliminares apontam para um curto-circuito numa das celas do bloco.

A imprensa internacional sublinha que estão detidos nos estabelecimento mais de duas mil pessoas, apesar de o complexo de Tangerang ter sido construído para 600 reclusos.