Exportações sobem 11,7% em julho, importações também disparam 21,4%

As exportações aumentaram 11,7% em julho face ao mesmo anterior. Também as importações subiram 21,4% no mesmo período. Os dados foram revelados pelo INE e indicam que, em relação a julho de 2019, “verificaram-se variações de +4,1% e -2%, pela mesma ordem”.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, "as exportações e as importações aumentaram 8,6% e 15,2%, respetivamente (+17,9% e +24,6%, pela mesma ordem, em junho de 2021)".

O défice da balança comercial aumentou 662 milhões face ao mês homólogo de 2020 (diminuiu 371 milhões de euros em relação a julho de 2019), atingindo 1 493 milhões de euros em julho de 2021. Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 943 milhões de euros", destaca o INE.

Ainda no trimestre terminado no passado mês de julho, "as exportações de bens aumentaram 26,6% e as importações cresceram 33,5% em relação ao mesmo período de 2020 (+49,1% e +48,2%, pela mesma ordem, no 2º trimestre de 2021). Comparando com o trimestre terminado em julho de 2019, as exportações aumentaram 2,2% e as importações diminuíram 2,8%".