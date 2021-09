Filho de Roberto Carlos morre aos 52 anos

Dudu Braga, radialista filho de Roberto Carlos, morreu em São Paulo, esta quarta-feira, vítima de cancro, aos 52 anos.

Roberto Carlos Braga II, mais conhecido por Dudu Braga, foi diagnosticado em setembro do ano passado com cancro no peritónio, a membrana que reveste a parede abdominal. Sublinhe-se que o também produtor musical já tinha vencido um cancro no pâncreas.

Segundo a imprensa brasileira, que cita um comunicado do hospital onde Dudu Braga morreu, o filho do cantor foi submetido a vários "internamentos para tratamentos quimioterapêuticos e cirúrgicos" e passou os últimos dias em coma.

Roberto Carlos partilhou nas redes sociais um vídeo a homenagear o filho. "Você para nós é inesquecível e insubstituível", pode ler-se na publicação.