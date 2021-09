GNR resgata quatro cães em Gaia. Homem constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia

Um homem, de 49 anos, foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo revela a GNR, num comunicado divulgado esta quinta-feira, no âmbito de uma investigação por maus-tratos a animais de companhia, os militares “desenvolveram diversas diligências que culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, com a identificação do suspeito e com o resgate de quatro cães”.

De acordo com a força de segurança, os animais foram encaminhados para a Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal do município de Vila Nova de Gaia, para avaliação médico-veterinária e posterior adoção.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.