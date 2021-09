Proteção civil alerta para risco de cheias e inundações

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, “são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária”.





A Proteção Civil emitiu um aviso à população em geral devido à previsão de chuva e vento para os próximos dias, “sobretudo no litoral centro e sul”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, “são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária”.

Face a estas previsões, a Proteção Civil sublinha que "poderão ocorrer cheias e inundações nas áreas urbanas, com destaque para a área metropolitana de Lisboa e para a cidade de Setúbal".

"Há também o risco da subida do nível das águas dos rios e ribeiras do Algarve, que poderão causar inundações nas zonas urbanas e mais impermeabilizadas. Recomenda-se especial atenção à eventual conjugação dos picos de precipitação com as horas previstas para a preia-mar", indica ainda a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em comunicado enviado às redações.

Os efeitos expectáveis são, por isso, piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, danos em estruturas montadas ou suspensas, possibilidade de queda de ramos ou árvores devido ao vento mais forte, possíveis acidentes na orla costeira, entre outros incidentes.