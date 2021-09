Reitor do Santuário de Fátima alerta que "o cristão não pode fechar-se"

Falando este domingo, 12 de setembro, na homilia da missa dominical celebrada no recinto do Santuário, Carlos Cabecinhas defendeu que "ser cristão implica fazer da (...) vida um dom generoso a Deus e aos irmãos", sendo "no dia-a-dia, nos pequenos nadas, que se vive a renúncia a nós próprios e se manifesta uma vida entregue à imagem de Jesus, para ganhar pleno sentido".

A poucas horas do início da peregrinação aniversária de setembro ao Santuário da Cova da Iria, o reitor sublinhou ainda que "a cruz e o sofrimento assustam, mas (...) renunciar a si mesmo significa renunciar ao egoísmo e à autossuficiência", acrescentando que Jesus "desmascara" a ilusão de se pensar que a felicidade está em cada um fechar-se sobre si próprio.

O Santuário está a receber hoje a sétima peregrinação da comunidade surda em Portugal, que contemplou durante a manhã uma visita à exposição temporária "Os Rostos de Fátima", no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, com o acompanhamento de intérpretes de língua gestual portuguesa.

A primeira peregrinação da comunidade surda ocorreu em setembro de 2015,dois anos depois de o Santuário ter começado a disponibilizar uma missa semanal com interpretação em língua gestual, "como forma de integrar e proporcionar as melhores condições àqueles que têm necessidades especiais" e contou com cerca de três dezenas de surdos.

Entretanto, o bispo de Aveiro, António Moiteiro Ramos, preside hoje e segunda-feira à Peregrinação Internacional Aniversária de setembro, que assinala a quinta aparição de Nossa Senhora aos videntes Jacinta, Francisco e Lúcia.

"Nesta peregrinação mantêm-se as regras de segurança e acolhimento em vigor no Santuário de Fátima, que se baseiam no que está articulado entre a Conferência Episcopal Portuguesa e as autoridades de saúde para a celebração do culto público: o uso obrigatório de máscara, as entradas no recinto em oito portas; uma vez dentro do Recinto, os peregrinos devem manter-se no mesmo lugar de forma a evitar ajuntamentos, guardando o distanciamento físico entre si", informou o Santuário.