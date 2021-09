Praias da Figueira da Foz vistoriadas após avistamento de tubarões

A praia do Cabedelo, a sul do concelho da Figueira da Foz, ficou interditada a banhos no domingo, após surfistas terem avistado “três tubarões de pequena dimensão na praia da Casa”.





Várias praias da Figueira da Foz foram, esta segunda-feira, vistoriadas pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), após terem sido avistados três tubarões por surfistas na praia da Casa, na Cova-Gala.

Segundo João Lourenço, comandante do Porto da Figueira da Foz, em declarações à agência Lusa, a vistoria foi realizada em viaturas todo-o-terreno do programa "Sea Watch" do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN). "Hoje não foi detetado nada", disse.

O comandante refere ainda que, no domingo, a bandeira vermelha foi içada “por uma questão de precaução" e que as praias visadas "nunca estiveram interditas", apenas os banhos.

Apesar de não se saber qual a espécie de tubarões avistada, João Lourenço admite que se possa tratar do “inofensivo” tubarão-azul e que o seu avistamento na costa portuguesa “não é recorrente, mas também não é inédito”.

A praia do Cabedelo, a sul do concelho da Figueira da Foz, ficou interditada a banhos no domingo, após surfistas terem avistado “três tubarões de pequena dimensão na praia da Casa”, revelou a AMN, em comunicado.

“O alerta foi recebido cerca das 17h50, através de surfistas que informaram que tinham avistado três tubarões de pequena dimensão na praia da Casa, na zona do Cabedelo, tendo o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz dado indicações para que fosse hasteada a bandeira vermelha na praia do Cabedelo, interditando-a a banhos por precaução”, lia-se na nota.