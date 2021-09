Atriz Uzo Aduba casou-se em segredo no ano passado

Uzo Aduba ficou conhecida por dar vida a ‘Suzanne’ na série 'Orange Is the New Black', personagem que lhe valeu vários prémios, incluindo dois Emmy.





A atriz Uzo Aduba anunciou, no domingo, através das redes sociais, que se casou com o cineasta Robert Sweeting durante o ano passado.

“[...] Meu coração, meu amor, estou tão feliz por a minha vida contigo tenha começado no ano passado. És a melhor coisa que já me aconteceu”, escreveu a atriz de 40 anos, no Instagram.

