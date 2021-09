Casal salva cão enterrado vivo e com corte profundo no pescoço junto a autoestrada no Brasil

No Brasil, um casal conseguiu salvar um cão que foi enterrado vivo num terreno ao lado de uma autoestrada em São Paulo.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, quando o casal passava no local e acabou por ver a cabeça do animal.

De acordo com a União Protetora dos Animais (UIPA), citada pelo site G1, o cão, com cerca de seis anos, estava a agonizar e tinha um corte profundo no pescoço.

O casal desenterrou o animal e acabou por levá-lo a um veterinário municipal em Itapetininga, onde recebeu os primeiros socorros e realizou exames, que comprovaram um quadro muito grave de desnutrição e vários ferimentos com um objeto cortante.

Devido ao estado de saúde muito grave do animal, a prefeitura de Itapetininga ajudou a que este fosse encaminhado para uma unidade da UIPA.

A organização disse que vai apresentar queixa para que a polícia encontre o autor do crime. A prefeitura de Itapetininga também revelou que o casal que encontrou o cão foi orientado para apresentar queixa e que os funcionários da clínica veterinária municipal estão à disposição das autoridades para colaborar nas investigações e apresentar os seus testemunhos se necessário.