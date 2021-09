Ellen diz que filho de Kim Kardashian usa colar de ouro falso e fica sem palavras após ser corrigida pela socialite | Vídeo

Ellen DeGeneres decidiu dizer que o filho de Kim Kardashian usava uma corrente de ouro falsa, mas acabou por ser corrigida pela socialite, o que a deixou sem palavras durante alguns segundos.

Durante o The Ellen DeGeneres Show, a apresentadora mostrou uma fotografia do filho mais novo de Kim Kardashian, Psalm, de dois anos, com um grande acessório ao pescoço. “Ele usa esta corrente falsa gigante no pescoço”, disse a apresentadora, que foi imediatamente interrompida pela empresária. “Espera, tu disseste falsa? Não é”, esclareceu Kim, deixando Ellen momentaneamente sem reação.

Surpreendida, a apresentadora ri e insiste. “É falsa?”, questiona.

“Não é!”, responde Kim, levando a apresentadora a justificar-se.

“Meu Deus, é enorme! Como é que ele consegue ficar com a cabeça levantada?! Parece o cinturão de um lutador”, disse.

Durante o programa, a socialite explicou que os seus quatros filhos têm uma personalidade muito diferente. Psalm é fã de joias, North, de 8 anos, ouve Black Sabbath e é “gótica”, Saint, de 5, é um “génio da tecnologia”, e Chicago, de 3 anos, adora tudo o que está relacionado com princesas.