easyJet acrescenta mais um avião à base de Faro e cria cerca de 30 novos postos de trabalho

No próximo verão, Faro terá mais quatro aviões da easyJet, elevando a frota portuguesa da companhia aérea para 13 aviões.





A easyJet vai colocar um novo avião na base de Faro para o verão de 2022, motivada pela "recuperação do mercado de aviação europeu", anunciou a empresa esta terça-feira. Assim, no próximo verão, Faro terá quatro aviões, elevando a frota portuguesa para 13 aviões, incluindo cinco na base de Lisboa e quatro no Porto.

Em comunicado, a companhia aérea acrescenta que vai aumentar a sua frota com quatro novos aviões às suas outras bases sazonais em Espanha, nomeadamente com dois em Málaga e dois em Palma de Maiorca.

Este movimento representa um aumento da frota easyJet em 70% nas bases de Portugal e Espanha, em comparação com o período pré-pandémico, e em Portugal, em particular, representa um aumento de mais de 60% desde 2019.

Segundo a easyJet este investimento vai criar cerca de 150 empregos diretos para pilotos e tripulantes ao abrigo de contratos locais em Portugal e Espanha. Só em Portugal, deverão ser criados cerca de 30 novos empregos diretos.

"Aumentar a capacidade da base em Faro reforça o posicionamento da easyJet nos destinos de sucesso no Sul da Europa, e coloca-a como uma opção da Europa para chegar a estes destinos principais e permite corresponder a procura de pico com capacidade sazonal", lê-se na nota.