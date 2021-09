Morreu o jornalista Richard Buckley, marido do designer Tom Ford

Morreu, no domingo, o jornalista de moda Richard Buckley. Segundo avançou a revista Vogue EUA, na segunda-feira, o marido do designer Tom Ford morreu de “causas naturais”. Tinha 72 anos.

“É com grande tristeza que Tom Ford anuncia a morte do seu amado marido, há 35 anos, Richard Buckley”, lê-se num comunicado, citado no site da revista de moda.

“Richard morreu pacificamente em sua casa em Los Angeles, na noite passada, com Tom e o seu filho, Jack, ao seu lado. Ele morreu de causas naturais após uma doença prolongada.”, acrescenta a nota.

O jornalista começou a sua carreira em 1979, na revista New York Magazine. Colaborou ainda com a Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella e Vogue Hommes International.

Richard Buckley e Tom Ford, de 60 anos, mantinham uma relação desde 1986. Juntos são pais de Alexander John 'Jack' Buckley Ford, de nove anos.