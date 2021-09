Quer comprar um carro? Saiba os custos a ter em conta

Não se esqueça que os custos não terminam com o pagamento do automóvel





Está a pensar em comprar um carro? Não se esqueça que os custos não terminam com o pagamento do automóvel. É preciso também ter em conta o seguro, os impostos, o combustível, as revisões periódicas, além da desvalorização que o veículo irá sofrer. Por isso, se está a pensar comprar um carro, tenha em consideração todos os encargos que isso irá representar ao longo dos anos.

Antes de tomar uma decisão deve ter em conta não só os custos fixos como os variáveis. O custo com combustível é calculado com base nos dados de consumo médio que são fornecidos pelo fabricante e no preço médio dos combustíveis.

Outro custo variável a considerar é o valor que terá de gastar com oficina. Mas para isso não deverá contabilizar eventuais reparações resultantes de acidentes. Deverá determinar apenas o que poderá gastar nas intervenções programadas e nas reparações causadas por desgaste dos componentes.