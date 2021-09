Projeções dão empate entre CDU e SPD

Tudo indica que o herdeiro designado de Angela Merkel, Armin Laschet, líder do União Democrata-Cristã (CDU, na sigla alemã), tenha conseguido não ficar atrás do candidato do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), Olaf Scholz. As sondagens à boca de urna da ARD mostram os dois maiores partidos alemães taco a taco, com 25% dos votos cada nas legislativas deste domingo. Não deixa de ser uma quebra enorme para a CDU, que obtivera 32,9% dos votos nas legislativas de 2017, e uma tremenda vitória para o SPD, que obtivera 20,5%.

Já Os Verdes, que há uns meses eram apontados como a grande surpresa destas eleições, chegando estar à frente da CDU nas sondagens, com 25% das intenções de voto em maio, segundo o Politico, ficaram aquém das expetativas, estando com 15% nas projeções da ARD. Mesmo assim, uma subida significativa em relação aos 8,9% que obtiveram nas legislativas de 2017, afirmando-se como terceiro partido alemão, e como peça chave em qualquer futura coligação de Governo.

No que toca ao Partido Democrático Liberal (FDP), ficou empatado com o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), com 11% dos votos, segundo a projeção da ARD. À semelhança dos verdes, os liberais são vistos como peça chave nas discussões quanto ao futuro Governo alemão, que começarão mal saíam os resultados oficiais. Quanto à AfD, deverá ser excluída das negociações e sujeita a uma espécie de cordão sanitário à extrema-direita, prometem boa parte dos dirigentes dos restantes partidos alemães.

Uma incógnita é o Die Linke (A Esquerda, em alemão), que, segundo as projeções da ARD, estará no limiar de conseguir manter a sua representação no Bundestag, o Parlamento alemão. A direita recusa a mera possibilidade de que participem nas negociações para formar Governo, criando a possibilidade de uma espécie de geringonça. Mas o candidato do SPD tem deixado essa possibilidade em aberto.