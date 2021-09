Billie Eilish interrompe concerto para gritar com equipa de segurança | Vídeo

Billie Eilish decidiu interromper o seu concerto no The Governors Music Festival, em Nova Iorque, na passada sexta-feira, para chamar a atenção da equipa de segurança.

“Segurança, vocês não estão a prestar atenção”, disse a cantora, de 19 anos, durante a atuação de 'Bad Guy'. “Tipo, a sério. Façam o vosso trabalho”, acrescentou.

Apesar de não se saber ao certo o motivo da interrupção, Billie Eilish perguntou aos fãs se estavam bem antes de prosseguir com o concerto. O momento foi capturado em vídeo e publicado nas redes sociais.

Já no Instagram, após o concerto, a artista disse que este foi um dos seus espetáculos preferidos. “A noite passada foi uma das minhas preferidas de sempre”, afirmou, na legenda de um vídeo.

when she yelled at security during eiw😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/rf7exz2JK7