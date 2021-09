Eminem abre restaurante italiano com nome sugestivo inspirado nas suas letras

Eminem decidiu arriscar numa área que nada tem a ver com a música e abriu um restaurante italiano em Detroit, a sua cidade-natal.

O novo espaço do músico, de 48 anos, vencedor de um Óscar e de Grammys, chama-se Mom’s Spaghetti, o Esparguete da Mãe, e o nome foi retirado de um dos seus temas mais conhecidos: Lose Yourself, do aclamado filme 8 Mile.

“His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti”, cantava Eminem, no single lançado em 2002.